Charline Van Snick, olympisch brons van Londen 2012, stapt definitief van tatami: "Ik ben trots"

di 6 februari 2024 11:30

Charline Van Snick houdt het judo voor bekeken. Dat maakte onze 33-jarige landgenote bekend op een persconferentie in Luik. Van Snick pakte brons op de Olympische Spelen van Londen in 2012 en werd 2 keer Europees kampioen. In 2013 werd ze geschorst voor een positieve cocaïnetest, maar ze sprak van sabotage en haar schorsing werd geannuleerd.

"Dit is een bijzondere dag voor mij", opende Van Snick tegenover de pers. "Ik heb beslist om de laatste bladzijde van mijn professionele sportcarrière om te draaien en een nieuw boek te schrijven."



"Ik ben trots dat ik mijn naam heb kunnen neerpennen in de geschiedenis van het judo."



Het beste van Van Snick ligt al een tijdje achter haar. Ze debuteerde in 2010 bij de senioren, nadat ze als junior het EK in 2009 gewonnen had. In de klasse tot 48 kg won ze meteen goud op de wereldbekermanche in Sofia en kleurde ze haar eerste EK met brons.



Nadien volgden er nog gouden medailles op de wereldbeker in Birmingham en de Grand Prix van Rotterdam. In 2012 volgde het orgelpunt met een derde plaats op de Spelen in Londen.



Ze verloor haar halve finale van de Braziliaanse favoriete Sarah Menezes, maar vloerde daarna in de kamp om brons de Argentijnse Paula Pareto. Het zou bij één olympische medaille blijven.



In 2013 ging de Luikse op de ingeslagen weg verder met brons op het WK, maar nadien kende ze de zwaarste periode uit haar sportieve loopbaan. Op 14 oktober kreeg ze een schorsing na een positieve test op cocaïne tijdens het WK.



Van Snick schreeuwde haar onschuld uit en beweerde het slachtoffer te zijn van sabotage. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) volgde die redenering en annuleerde de schorsing op 4 juli 2014, maar de bronzen medaille was ze niettemin kwijt.



Van Snick krabbelde weer recht en won in 2015 in Bakoe haar eerste Europese titel. Een jaar later verlengde ze die in Kazan, maar het succes kreeg geen vervolg op de Spelen van Rio. In de achtste finales botste ze opnieuw op Menezes, de titelverdedigster.

Laatste medaille was brons op EK 2020