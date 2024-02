WK zwemmen: Henveaux stoot door naar halve finales 200m vrije slag

Op dag 2 van het WK zwemmen in groot bad in Doha (Qat) komen 3 Belgen in actie. Lucas Henveaux gaat na zijn succes van gisteren op de 400m vrije slag op zoek naar een nieuwe topprestatie op de 200m vrije slag. Langeafstandszwemmers Alisée Pisane en Lucie Hanquet openen hun WK vandaag op de 1.500m vrije slag. Volg hun prestaties hieronder.