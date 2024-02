Lucas Henveaux plaatst zich met Belgisch record voor finale 400m vrije slag op WK zwemmen

Voor Lucas Henveaux is het WK zwemmen nu al geslaagd, want op de 400 meter vrije slag wist de 23-jarige Waal zich meteen te plaatsen voor de finale.



Henveaux zwom de 7e tijd in de reeksen: 3'46"15. Dat is een paar tienden sneller dan zijn eigen Belgische record dat hij vorig jaar in Antwerpen zwom.



De finale staat vanavond al op het programma, rond 17 uur Belgische tijd. De Australiër Elijah Winnington heeft de toptijd achter zijn naam staan (3'44"37).