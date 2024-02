's Ochtends nog in Doha, 's avonds maakt Watanabe penaltyfout: "Jetlag? Er stond iemand anders te slapen"

's Ochtends vertoefde Tsuyoshi Watanabe nog in Doha na de uitschakeling van Japan op de Asian Cup, 's avonds stond de verdediger alweer tussen de lijnen bij KAA Gent.

Was dat de oorzaak voor de penalty die de Japanner veroorzaakte tegen Anderlecht? Of was dit ook zonder jetlag gebeurd?

"Ik vond persoonlijk dat hij een goede wedstrijd speelde", stelde Gunther Schepens, sportief raadgever bij AA Gent, in Extra Time. "Je kan hem niets kwalijk nemen."

"Ik vond het zelfs sterk van de club dat ze die moeite hadden gedaan om hem zo snel terug te halen. De jetlag viel mee, want het was maar 2 uur tijdsverschil en zo'n 5 uur vliegen."

Bovendien had AA Gent zijn best gedaan om Watanabe zoveel mogelijk rust te gunnen. "Hij is in businessclass gevlogen en kon nog wat slapen in een hotel in de buurt van de luchthaven. We hebben hem opgepikt op weg naar Anderlecht."

Een jetlag was dus niet de oorzaak van de strafschop. Gunther Schepens wees eerder naar een ploegmaat. "Archie Brown staat te slapen. Hij laat Patris infiltreren", stelt hij.