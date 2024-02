Zet het nu al in je agenda: Wereldbeker van 2026 begint op 11 juni in Estadio Azteca, finale in New Jersey

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft het speelschema voor de Wereldbeker van 2026 gepresenteerd. De XL-versie van het WK wordt ingeblikt in Mexico, Canada en de VS. De openingsmatch wordt in Mexico gespeeld, de finale in New Jersey.

In de VS, Canada en Mexico zijn er in 2026 voor het eerst 48 deelnemende landen, maar ook aan de XL-formule is nog eens gesleuteld.

De landen worden in de groepsfase onderverdeeld in 12 groepen van 4. Het totale aantal matchen klimt naar 104 en de Wereldbeker-winnaar zal nu 8 matchen moeten spelen.

De openingsmatch is alvast toegekend aan Mexico. In het Estadio Azteca wordt op 11 juni het bal geopend.

Mexico organiseerde het WK in 1970 en 1986, de finales werden toen gespeeld in het Aztekenstadion.

Het is ook de plaats waar Diego Maradona met de hand van God scoorde en ook zijn "Goal of the Century" maakte tegen Engeland.

De finale van het WK 2026 is op 19 juli in het MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. Dat is de thuisbasis van NFL-teams New York Giants en New York Jets. Het stadion heeft een capaciteit van om en bij de 80.000 zitjes.