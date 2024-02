Ook Eupen-coach Kohfeldt is furieus na niet-gefloten strafschop: "Dit is echt beschamend"

ma 5 februari 2024 07:06

De thuisnederlaag tegen KV Mechelen was voor Eupen de zoveelste ontgoocheling dit seizoen. Niet alleen omdat Eupen eigenlijk de betere ploeg was, wel omdat het volgens Florian Kohfeldt en zijn team altijd een penalty had moeten krijgen. En dat zat hem duidelijk hoog. "Genoeg is genoeg", klonk het achteraf.

Niet voor het eerst dit seizoen verscheen een woedende Florian Kohfeldt voor de microfoon na een partij van Eupen. Alleen was het na de partij tegen KV Mechelen allemaal nog net iets straffer. "Dit is een grote ontgoocheling", begon de coach nog kalm. "We waren veel beter en ze vonden geen oplossing voor onze druk, maar we scoren niet. Dat is eigenlijk het verhaal van ons seizoen." Daarna stak hij van wal met een ongeziene tirade. "Het is opnieuw een duidelijke fout van de ref", verwijst hij naar een handsfase in het absolute slot van de wedstrijd. "Iedereen kan zien dat het hands is, maar hij gaat zelfs niet kijken." "Ze zullen wel weer een reden vinden waarom het geen fout was, maar we moeten het echt benoemen: we snappen niet waarom de scheidsrechters nooit naar het scherm moeten als wij spelen." "Dit is de zoveelste beslissing van de bond tegen ons. Ik ben tot nu toe altijd respectvol gebleven, maar genoeg is genoeg. Dit is echt beschamend."

Ik zei er tot dusver nooit iets over, maar ik moet mijn spelers beschermen. Dit is gewoon niet fair. Florian Kohfeldt