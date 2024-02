KNVB Beker: Nieuwkoop (ex-Union) beslist kraker tussen Feyenoord en PSV, Cambuur is stuntploeg met dienst

De eerste halvefinalist in de KNVB beker komt uit Nijmegen: NEC klopte in eigen huis ADO Den Haag.



De thuisploeg kwam al in de 2e minuut op voorsprong tegen de huidige nummer 2 in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie.



Op het uur verdubbelde NEC zijn bonus en niet veel later was de match bij 3-0 gespeeld.



NEC aast op een eerste bekerfinale sinds 2000. Toen verloor het van Roda JC de finale in De Kuip.