Copa del Rey: Bilbao gunt Vermeeren geen verjaardagscadeau in halve finales

Week na week lijkt Atletico zijn greep op het kampioenschap in La Liga te verliezen. Om dit seizoen nog een prijs te pakken lonkt de ploeg van Simeone dan ook vooral naar de Copa del Rey, waar het al in de halve finale staat.



Maar van een leien dakje loopt het toch niet voor de Madrilenen. In de heenwedstrijd liep het ondanks een monopolie over de bal tegen een nederlaag met het kleinste verschil aan. Witsel was opnieuw basisspeler, de jarige Vermeeren bleef voor eigen publiek aan de bank gekluisterd.