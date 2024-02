Matthias Casse vecht zich naar de finale op de grand slam van Parijs

Matthias Casse heeft zich geplaatst voor de finale van het prestigieuze grandslamtoernooi van Parijs. Hierin neemt hij het later vandaag op tegen de Azeri Zelim Tckaev.

Het grandslamtoernooi van Parijs is op de kampioenschappen na een van de belangrijkste judotoernooien van het jaar. Bovendien is het minder dan een halfjaar een belangrijke graadmeter (en kwalificatiemoment) voor de Olympische Spelen.

Casse kreeg zijn finaleplaats niet cadeau. Tegen de Jamaicaan Max Stewart ging het nog vrij vlot, maar in zijn volgende drie kampen moest de Belgische nummer 1 steeds overuren maken.



Zo ook tegen Somon Machmadbekov in de halve finales. De Tadzjiek liep iets te veel bestraffingen op, de laatste nadat hij een mooie aanzet tot een worp van Casse probeerde af te weren.



Enkel Zelim Tckaev kan Casse nog van het goud houden en van een tweede eindzege in Parijs.