BEKIJK: Valpartijen bij de vleet: zijn balkjes beslissend op WK veldrijden?

Springen of toch maar afstappen? De gevreesde balkjes op het WK-parcours in Tabor kunnen wel eens beslissend zijn. Tijdens de verkenning werd alvast duidelijk dat veel veldrijders er de nodige moeite mee hadden.

Bij een eerste poging reed ze tegen de plank, bij een tweede poging bleef ze haken bij het tweede balkje. Pas op het einde sprong ze over de twee balken, toont ze in de Youtube-video van haar verkenning.

Als Puck Pieterse er al moeite mee heeft... Het Nederlandse multitalent springt steevast gezwind over balkjes, maar zelfs zij raakte tijdens de verkenning niet zo vlot over het obstakel.

Wat maakt de balkjes in Tabor nu zo moeilijk? Niet alleen zijn ze wat hoger dan normaal, de aanloopstrook loopt ook nog eens omhoog.



Thibau Nys, nog een balkenexpert, weet nog niet of hij zal springen. "Het parcours zal nog wat moeten opdrogen om er voordeel uit te halen", vertelde hij.



"Het is de mooiste balkenpartij van het seizoen. Dit heeft weer de charme van een paar jaar geleden, want niet iedereen kan erover springen. Veel hangt af van het weer of je genoeg snelheid kan pakken om erover te raken."



Dat beaamt commentator Paul Herygers. "Je hebt veel snelheid nodig, je moet er "volle petrol" naartoe. Dus je moet ook wat risico's nemen."



Zijn de balkjes dat risico wel waard? Sven Nys gokt van wel. "Als je goed springt, heb je echt een groot voordeel", schat hij in bij Wielerflits.



Wie waagt zich aan de dubbele sprong?