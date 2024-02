Thomas Detry moet leidersplaats afstaan op de Pebble Beach Pro-Am

Thomas Detry heeft zijn goede openingsronden van vorige week in San Diego herhaald. Hij deed zelfs nog beter. Met 9 slagen onder par kwam hij rond in 63 slagen op de Spyglass Hill-golfbaan in Californië.



De 31-jarige Belg liet liefst 10 birdies noteren, tegenover 1 bogey. In de tussenstand gaat hij de Amerikaan Patrick Cantlay 1 slag voor, op 2 slagen volgt de Fransman Matthieu Pavon. Die laatste won vorige week het Farmers Insurance Open in San Diego. Daar stond Detry 3 dagen in de top 4, maar viel hij op de slotdag nog naar plek 20 terug.



In de Pebble Beach Pro-Am moeten de spelers de eerste 3 dagen afwisselend een ronde afwerken op de Pebble Beach Golf Links, de Spyglass Hill en de Monterey Peninsula. De finaleronde is op de Pebble Beach-baan.