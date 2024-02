Kelly Van Petegem en Jana Horemans glijden naar Europese juniorentitel in Innsbruck

Stuurvrouw Kelly Van Petegem en remster Jana Horemans zijn als zevende geëindigd in de Europabekermanche bobslee in Innsbruck, Oostenrijk. Het leverde hen meteen een Europese titel bij de junioren op.

De Belgen finishten na twee runs in een tijd van 1'48"01.

Bij de junioren bleven Van Petegem en Horemans de Oostenrijkers Lea Haslwanter en Ina Kannenberg met 13 honderdsten voor, goed voor de Europese titel. De Nederlanders Robin Prost en Jaybre Wau, die ook in aanmerking kwamen voor die competitie, gingen niet van start.

De Duitse winnaressen - Diana Filipszki en Cynthia Kwofie - waren 1"25 sneller dan onze landgenoten. Zij pakten de zege in 1'46"76 van in totaal zeventien duo's. De wedstrijd telde eveneens mee als Europees kampioenschap voor junioren en U23.

Zaterdag staat in Innsbruck nog een afsluitende EB-wedstrijd op het programma. Na zeven manches is Van Petegem in het klassement tweede met 586 punten.

Donderdag verzekerde de 24-jarige Van Petegem zich van de eindzege in de Europabeker monobob na een negende plaats in de achtste en laatste manche van het seizoen.