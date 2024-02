Het transfergerucht van de dag? Lewis Hamilton ruilt Mercedes voor Ferrari

In het voetbal is het Transfer Deadline Day, maar de transfer van de dag komt misschien wel uit de autosport. 7-voudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton (39) zou zijn Mercedes inruilen voor een Ferrari.

Een deal is er (officieel) nog niet, maar volgens insiders moet de link tussen Ferrari en Hamilton serieus worden genomen. Later vandaag staat er bij Mercedes een briefing met het personeel op het programma.

Bij Ferrari heeft Charles Leclerc zijn overeenkomst vorige week verlengd, Hamilton zou dus het zitje van Carlos Sainz overnemen in de rode raceauto. Het contract van de Spanjaard loopt na dit seizoen af.

Volgens de geruchtenmolen stapt Lewis Hamilton in 2025 over naar Ferrari. De 39-jarige toprijder ligt nog twee seizoenen onder contract bij Mercedes, maar na een jaar zou hij eronderuit kunnen.

Hamilton racet sinds 2013 voor Mercedes. Of de Brit een stap voorwaarts zet, is een vraagteken.

Vorig jaar eindigde hij in zijn Mercedes voor de Ferrari's van Sainz en Leclerc. Hamilton werd 3e in het kampioenschap, achter de ongenaakbare Red Bulls. Leclerc sloot 2023 af als nummer 5, Sainz racete naar de 7e plaats in het WK.

Krijgt Hamilton meer uit het steigerende paard?