LIVEBLOG: KVM haalt oude bekende Slimani, Gent vindt versterking in Frankrijk, interesse voor Meunier en Sels

OHL kan in de strijd om het behoud wel wat verse krachten gebruiken. Coach Oscar Garcia kan vanaf nu beschikken over de ervaren Argentijnse centrale verdediger Franco Russo. De 29-jarige komt over van Loedogorets uit Bulgarije. Hij speelde dit seizoen 20 duels, waaronder 6 in de voorrondes van de Champions League en de Conference League.



Voor Loedogorets was Russo 8 jaar aan de slag in Spanje, onder meer bij Mallorca in de Primera Division.



Garcia is content: "Russo kan zowel in een drie- als viermansverdediging uit de voeten. Hij is snel, wendbaar, kopbalsterk en rustig aan de bal. Met zijn ervaring en wedstrijdmentaliteit zal hij een meerwaarde kunnen betekenen voor onze jonge verdediging.”