LIVEBLOG: KV Mechelen opent Transfer Deadline Day met oude bekende Slimani

KV Mechelen haalt een opvallende naam naar België, die ook vorig jaar furore maakte in de terugronde: Islam Slimani. Toen voor Anderlecht, waarin hij 8 keer scoorde in 10 competitieduels. Anderlecht plukte de globetrotter weg bij de Franse eersteklasser Brest.



Na Anderlecht trok Slimani naar Brazilië, naar Coritiba. Daar was hij in 11 duels goed voor 3 goals en 2 assists. Hij speelde met Algerije 3 groepsduels op de Afrika Cup, maar zonder goals en met een blamerende exit.



"Door de vele blessures en het vertrek van Malede was het zaak om de coach en de ploeg wat extra ademruimte en keuzemogelijkheden te geven voorin", legde sportief directeur Tim Matthys uit.



"Islam wilde dolgraag naar Mechelen komen en wij zijn ook erg tevreden. Zijn kwaliteiten en ervaring zijn een meerwaarde voor de ploeg. Hij is ook een natuurlijke leider."



Slimani is blij met zijn tweede Belgische avontuur: "En zeker bij deze mooie club." KVM is 8e in de JPL, vanavond speelt het thuis tegen... Anderlecht. Slimani mag evenwel nog niet meedoen.