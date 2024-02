LIVE: Mangala naar Lyon, valt ook Premier League-transfer voor Sels nog? Volg hier ontknoping Deadline Day

De Gentse defensie krijgt een kwaliteitsinjectie met een bekend gezicht: Stefan Mitrovic (33) keert terug naar de Arteveldestad. De Serviër droeg tussen 2015 en 2017 al 3 seizoenen het shirt van KAA Gent.



Mitrovic passeerde na Gent bij Straatsburg en Getafe, nu landt hij weer in Gent. Hij tekende tot 2026.



"Toen ik met Hein en Michel sprak over een terugkeer, overviel me het gevoel dat ik hier "unfinished business" had. Dus nu ben ik "back home to finish the job that needs to be done"", aldus rugnummer 2.