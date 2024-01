Julien Watrin vecht tegen teelbalkanker en moet verstek laten gaan voor de Spelen: "Prognoses zijn wel goed"

"Ik heb geen goed nieuws voor jullie", vertelde een geëmotioneerde Julien Watrin woensdag op een persconferentie in Louvain-la-Neuve.

"Ik heb de diagnose teelbalkanker gekregen. Ik ben in feite hervallen, want ik heb in september al een ingreep ondergaan, 1,5 week na de Memorial."

Watrin besliste destijds om hierover niet te communiceren en kon nadien normaal de trainingen hervatten. "Ik was aanvankelijk ongerust, maar toen bleek dat een operatie zou volstaan."

De 400m-loper hervatte na de ingreep zijn weg richting Olympische Spelen, maar bij een controle eerder deze maand kwam er slecht nieuws.

"Vanaf donderdag begin ik met chemotherapie voor een periode van 9 weken. Het zal niet mogelijk zijn de Olympische Spelen te halen. De prognoses zijn wel goed. Ik doe het nu stap voor stap."

Of Watrin in een later stadium de draad van topsport weer zal kunnen oppikken, is afwachten. "De dokters spreken zich er nog niet te veel over uit. Maar atleten die erdoor geraakt werden, konden daarna opnieuw een normaal leven leiden", aldus Watrin.

De 31-jarige Watrin is een vast lid van de Belgian Tornados (de 4x400 m-aflossing), waarmee hij al een rist internationale medailles won.

Watrin is ook Belgisch recordhouder op de 400 m horden (48"66) en de 400 meter indoor (45"44). Eind vorig jaar kreeg de sprinter de Zilveren Spike na zijn zilveren medaille op het EK indoor op de 400 meter.