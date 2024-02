Deadline day in het buitenland: trekken Sels en Meunier naar de Premier League?

Volgens de geruchtenmolen is Rode Duivel Matz Sels op weg naar de Premier League. De 31-jarige doelman staat voor een transfer van Straatsburg naar Nottingham Forest.



Nottingham is de ploeg van Orel Mangala, Divock Origi en Cheikhou Kouyaté (ex-Kortrijk en -Anderlecht). Het team staat momenteel op de 16e plaats in de Premier League, net boven de gevarenzone.



Sels kent het Engelse voetbal. In 2016 en 2017 was hij keeper bij Newcastle United, dat toen in de tweede afdeling speelde.