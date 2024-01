Voormalig Coach van het Jaar Kristof Michiels betaalt gelag voor wisselvallig seizoen van Kangoeroes Mechelen

Het huwelijk van Kristof Michiels en Kangoeroes is op de klippen gelopen. De club uit Mechelen en de voormalige Coach van het Jaar gaan "in onderling overleg" uit elkaar.

Kristof Michiels was sinds 2021 aan de slag bij Kangoeroes Mechelen, zijn eerste job als hoofdcoach in de BNXT League.

Al in zijn eerste seizoen loodste hij de club verrassend naar de titelfinale, waarin Mechelen zijn huid duur verkocht tegen kampioen Oostende. Voor Michiels was er wel een individuele troostprijs: hij werd verkozen tot Coach van het Jaar.

Ook vorig seizoen presteerde het team - ondanks veel blessureperikelen - uitstekend. Kangoeroes strandde toen in de halve finales van de play-offs, opnieuw was Oostende de boeman.

Maar dit seizoen liep het beduidend minder goed in Mechelen. De uitschieter was een knappe thuiszege tegen Oostende, maar voor het overige wisselde het team hoogtes en laagtes met elkaar af.

Kangoeroes verloor recent 4 van zijn laatste 5 wedstrijden, onder meer tegen staartteams Aalst en Bergen. De club uit Mechelen is daarmee weggezakt naar de 7e plaats, alleen de top 5 uit België mag deelnemen aan de Elite Gold. In de Beker van België sneuvelde Kangoeroes onlangs in de halve finales.

Met het ontslag van Michiels hoopt Mechelen de wisselvalligheid te doorbreken en zich in de laatste weken van de reguliere competitie alsnog te verzekeren van een plekje in de top 5 en het bijhorende ticket voor de Elite Gold.

"In onderling overleg zijn Kangoeroes Mechelen en Kristof Michiels tot een akkoord gekomen om de samenwerking stop te zetten", klinkt het bij de club.

"We wensen hem te bedanken voor zijn immense inzet, professionalisme en doorzettingsvermogen in de afgelopen jaren. Kristof heeft een prachtig parcours afgelegd en wij wensen hem alle succes toe met de nieuwe kansen die op zijn pad zullen komen."



Michiels is bij de Belgian Lions ook assistent-coach van bondscoach Dario Gjergja.