Noa Lang is lang uit bij PSV, slecht nieuws voor transfer van Vertessen naar Union Berlin?

Er lijkt een transfersoap in de maak rond Yorbe Vertessen. De transfer van onze landgenoot van PSV naar Union Berlin leek in kannen en kruiken. Hij werd dit weekend al gespot in de tribunes in Duitsland. Maar een blessure van Noa Lang strooit roet in het eten. Hij is lange tijd out en PSV zou Vertessen daarom toch niet willen laten gaan.