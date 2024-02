Titelverdediger Ierland blijft foutloos in Six Nations, blamage voor Frankrijk tegen Italië

De paal heeft Italië van zijn eerste overwinning in de Six Nations sinds 2022 gehouden. De poging van Paolo Garbisi in de slotfase van het duel tegen Frankrijk strandde op de paal: 13-13.





Het gelijkspel was vooral een blamage voor thuisploeg Frankrijk, dat nu zeker een kruis mag maken over eindwinst in het Zeslandentoernooi. Eerder had Frankrijk ook al verloren van Ierland en gewonnen van Schotland.