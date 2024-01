Russische kunstschaatsster Kamila Valijeva verliest olympisch goud van Peking door dopingschorsing

De Russische kunstschaatsster Kamila Valijeva heeft een dopingschorsing van vier jaar gekregen. Dat besliste het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS). Daardoor verliest het Russische team - met Valijeva - zijn gouden medaille op de Olympische Spelen in Peking.

Een terugblik op de feiten: Kamila Valijeva testte in december 2021 positief tijdens de Russische nationale kampioenschappen.

Het resultaat werd pas op 8 februari 2022 bekendgemaakt, een dag nadat ze met het Russische team de landenwedstrijd had gewonnen op de Olympische Spelen in Peking.

"Kamila Valijeva is schuldig bevonden aan overtreding van de antidopingregel en wordt bestraft met een schorsing van 4 jaar, ingaande op 25 december 2021", aldus het hof in Lausanne in een verklaring.

De rechtbank voegde eraan toe dat alle competitieresultaten sinds die datum ongeldig zijn verklaard, inclusief de gouden medaille die ze Rusland hielp winnen in het teamevenement op de Spelen van 2022.

Eind 2025 loopt de schorsing van Valijeva af. In principe kan de Russische het dan toch opnemen tegen Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone op de Spelen in Italië, die op 6 februari 2026 van start gaan.