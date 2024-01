Opnieuw vroege exit voor Luca Brecel tegen 96e van de wereld, Leclerq wel door in German Masters

Luca Brecel heeft zich geen nieuw elan kunnen schenken. De wereldkampioen snooker is niet tot op de hoofdtabel van het German Masters geraakt. Onze landgenoot moest in de kwalificatieronde met 5-2 de duimen leggen voor de Indiër Ishpreet Singh Chadha, die pas als 96e op de wereldranglijst gerangschikt is.