Mathias Vosté strandt op 1 honderdste van het podium in Canada

Mathias Vosté heeft een mooie prestatie neergezet in het Centre de Glaces van Québec. De 29-jarige olympiër snelde naar de 4e plaats op de kilometer.



Vosté finishte op de laaglandbaan in 1'08"50 en stond daarmee ei zo na op het podium. De Chinees en Wereldbekerwinnaar Ning ging maar 1 honderdste harder.



Wereldkampioen en wereldrecordhouder Jordan Stolz (VS) won de race in 1'07"96. De Japanner Tatsuya Shinhama werd tweede in 1'08"34.