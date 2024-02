Duitse beker: leider Leverkusen blijft in sleutelweek ongeslagen na clash met Stuttgart

Düsseldorf heeft zich bij de laatste vier geschaard in de DFB Pokal. In de kwartfinales won het dinsdagavond van St.Pauli.



De twee teams waren elkaar afgelopen weekend ook al tegengekomen in de Duitse 2e klasse, toen leider St.Pauli kwam winnen op het veld van Düsseldorf.



Maar Fortuna nam dinsdag wraak door de club uit Hamburg uit het bekertoernooi te knikkeren. Na 90 minuten stond het 1-1 nadat beide clubs een penalty verzilverd hadden.



In de extra tijd stak Düsseldorf de hand uit naar de halve finales na een goal van Tanaka, maar in de 121e minuut sleepte Boukhalfa nog strafschoppen uit het vuur. Daarin trokken de bezoekers alsnog aan het langste eind.