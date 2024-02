BNXT League: Antwerp wint topper tegen Limburg United, Luik en Charleroi doen goede zaak

Charleroi kende veel moeite met laagvlieger Leuven Bears. De Leuvenaars begonnen slap aan de wedstrijd, maar knokten zich nadien helemaal terug. Charleroi kon de Bears dankzij zijn vroege voorsprong toch op voldoende afstand houden en won de wedstrijd met 82-78. In de stand telt Charleroi 27 punten, goed voor de vierde plek. Leuven is voorlaatste met 21 stuks.



Kortrijk kreeg tenslotte Luik over de vloer. Dat haalde het met 83-94, ondanks een mindere start en wipte in de stand over zijn tegenstander heen. Luik nestelt zich met 27 punten op de vijfde plek, Kortrijk is nu zesde met 26 eenheden achter zijn naam.