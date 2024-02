Black Devils openen Europe Championship met stuntzege tegen WK-ganger Portugal

In hun eerste wedstrijd van de tweede editie van het Rugby Europe Championship, de B-versie van het zeslandentoernooi, hebben de Zwarte Duivels zaterdag in Bergen verrassend met 10-6 gewonnen van Portugal. Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Portugal was eind vorig jaar nog van de partij op het WK.





De Belgen nemen het deze maand in groep B ook nog op tegen Roemenië, op 10 februari in Boekarest, en tegen Polen, op 17 februari in Waterloo. In groep A zijn Duitsland, Georgië, Nederland en Spanje ondergebracht.





De top twee van elke groep speelt op 2 en 3 maart de halve finales in Parijs. Voor de derde en vierde zijn er nog klassementswedstrijden. Op 17 maart vinden de finales eveneens in Parijs plaats.