BEKIJK: Sandrine Tas wint in Quebec haar allereerste massastart in de Wereldbeker

Sandrine Tas is 9e geworden in de B-divisie op 1.500 meter. Tas finishte in 2'02"18, waarmee ze 2"95 langzamer was dan winnares Alexa Scott uit Canada.



In de eindstand van de WB op de 1.500 meter is Tas 29e. Isabelle van Elst, die in Quebec geen 1.500 meter reed, eindigt als 21e in de Wereldbeker.



Van Elst werd zondag wel 13e in de B-divisie van de 2e race op de 500 meter. Fran Vanhoutte deed nog beter met een 9e plek. Vanhoutte verbeterde met een chrono van 39"26 ook haar persoonlijk record.



Onze landgenotes scoorden evenwel onvoldoende punten om zich te plaatsen voor de 500 meter op het WK. Enkel de beste 24 rijdsters komen er in actie.