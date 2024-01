Lennert Van Eetvelt verklaart vroege zege: "Geluk, goeie benen en een goeie winter"

Lennert Van Eetvelt is nog maar net begonnen aan zijn tweede profseizoen, maar als een doorwinterde prof legde hij in de Trofeo Serra Tramuntana wel ervaren rotten als Aleksandr Vlasov en Brandon McNulty in de luren.

"Een superdag en een beetje geluk." Dat was volgens Lennert Van Eetvelt het recept dat tot zijn overwinning in de Trofeo Serra Tramuntana leidde.

"Woensdag voelde ik mij eigenlijk ook al goed, maar ik maakte een paar vergissingen tijdens de koers."

"Vandaag ging het wel allemaal goed. Ik moet ook toegeven dat ik beter klim dan vorig jaar. Ik ben veel beter geworden in de winter."

Van Eetvelt aarzelde in de slotsprint niet om de trekker over te halen. "Het is natuurlijk niet de eerste finale die ik in mijn carrière heb gereden. Ik wist dat ik niet traag was, zeker niet in een sprint met twee klimmers. Ik begon er dan ook met vertrouwen aan."

"Ik had de finale gisteren ook verkend, dat was een groot voordeel."

Van Eetvelt hoopt dat dit de start is van een sterk seizoen. "De druk is er nu al vanaf. Ik ben trots dat ik de eerste zege voor het team kan binnenhalen. Het is nu aan mijn ploegmaats om mijn voorbeeld te volgen", lacht de 22-jarige Belg.