Zijn kinderen op komende Zomerspelen welkom in het olympische dorp? "Kan zeker een meerwaarde zijn"

do 25 januari 2024 11:56

Mag mijn kind mee in het olympische dorp op de komende Spelen in Parijs? Dat was de vraag die topjudoka Clarisse Afbegnenou stelde aan Franse president Emmanuel Macron. "Een terechte vraag", kadert ervaringsdeskundige Tia Hellebaut in De Ochtend op Radio 1. "Het is een kwestie van mentale gezondheid, al kan ik me er ook nadelen bij voorstellen."

Met een dochtertje van anderhalf jaar op haar arm straalt Clarisse Agbegnenou op haar sociale media. De Franse topjudoka - huidige wereldkampioene in de categorie tot 63 kilogram - wil maar wat graag dat haar oogappel erbij is op de Spelen in eigen land. Dat het liefst heel dichtbij. Agbegnenou vroeg aan president Emmanuel Macron of haar dochter mee zou mogen in het olympische dorp. Een vraag waar het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zich nu over buigt. "Want qua beveiliging lijkt me dat niet altijd een evidentie", deelt Tia Hellebaut. "Normaal gezien mogen Alleen mensen met een accreditatie binnen: sporters, (medische) begeleiders en mensen van het olympisch comité." (Lees voort onder het Instagrambericht)

Afweging tussen mentale en praktische

"Er werd in onze tijd ook wel al over gesproken, maar dat werd meer op initiatief van de atleten zelf georganiseerd", gaat ex-hoogspringster Tia Hellebaut (45) voort over de vraag. "Ik had in Londen 2012 mijn twee dochtertjes toch ook al bij. Niet in het olympisch dorp, maar wel bij mijn ouders in een huurappartement in de buurt. Zo kon ik hen regelmatig zien." "Ik begrijp de vraag dus absoluut en als moeder kan het zeker een meerwaarde zijn." Dat bewezen ook de IJslandse vrouwen op het afgelopen EK voetbal van 2022. Aanvoerder Sara Björk Gunnarsdottir mocht kleine Ragnar meenemen naar Engeland, omdat hij jonger was dan 1 jaar. De wandelingen met baby en buggy zorgden voor enorme mentale rust. "Het is geen kwestie van gendergelijkheid, maar mentale gezondheid", oordeelt Hellebaut. "Want er zullen ook wel mannen zijn die graag hun kinderen in de buurt hebben."

De geluidsisolatie in olympische dorpen is meestal niet geweldig. Tia Hellebaut