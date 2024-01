Voormalig Belgisch toptalent van Anderlecht stopt op amper 27-jarige leeftijd: "5e operatie trok een streep"

do 25 januari 2024 17:44

Potentieel in overvloed, maar een lichaam dat tegenpruttelde. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de carrière van Andy Kawaya. Het voormalige Belgische toptalent van Anderlecht zet op amper 27-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan. "De vijfde operatie trok een streep waar mijn lichaam niet over kon."

Laat de naam van Andy Kawaya vallen en Anderlecht-fans denken ongetwijfeld meteen aan die memorabele avond in Londen van tien jaar geleden. De 18-jarige flankaanvaller ligt met een fenomenale assist voor Anthony Vanden Borre aan de basis van een historische comeback tegen Arsenal. Van 3-0 naar 3-3.

Kawaya, die eerder al indruk had gemaakt in de Youth League, kreeg plots de stempel van absoluut toptalent. "De dagen en weken na die match was er plots interesse van Newcastle, Birmingham, Crystal Palace en RB Salzburg", vertelde hij daar ooit over. "Maar ik was achttien jaar en ik wilde enkel voor Anderlecht spelen."

Dat Kawaya nooit een basisplek zou veroveren bij paars-wit kwam mede door het noodlot. In de zomer van 2016 liep de belofte-international een zware beenbreuk op tijdens een beloftematch. Kawaya zou vervolgens nooit meer zijn oude niveau halen. Bij KV Mechelen lukte het niet om zijn carrière te herlanceren, nadien volgde een anonieme strijd in de Italiaanse en Spaanse lagere klassen. Al liet Xabi Alonso tijdens zijn periode als coach van de B-ploeg van Real Sociedad zich ooit ontvallen: "Wie de beste speler is in onze competitie? Op individueel niveau Kawaya van Cultural Leonesa."

Vijfde operatie

De trainersloopbaan van Xabi Alonso zou nadien als een komeet de lucht inschieten, maar de carrière van Kawaya doofde door blessureleed verder uit. Vandaag kondigde de moegestreden aanvaller aan dat hij er een punt achter zet. "Na 23 jaar voetbal, waarvan 10 als prof, is het moment gekomen om te stoppen en een nieuwe weg in te slaan", schrijft Kawaya op Instagram. "In september 2021 hield een rughernia me voor een lange tijd van het veld. Ik deed alles om tegen de pijn te vechten en te spelen, ondanks de fysieke ongemakken. Maar ik had geen keuze en moest opnieuw een operatie ondergaan in mei 2022." "Door de ingreep kon ik weer doorgaan, maar in augustus 2023 herviel ik. In oktober moest ik opnieuw een grote operatie ondergaan, omdat de toestand van mijn rug alarmerend was."

Na alle aspecten van het leven te overwegen, heb ik besloten om op 27-jarige leeftijd mijn carrière te stoppen. Andy Kawaya

"Mijn carrière is getekend door meerdere blessures. De laatste terugval en vijfde operatie uit mijn carrière trokken een lijn die mijn lichaam niet kon overschrijden zonder mijn toekomstige gezondheid in gevaar te brengen." "Na alle aspecten van het leven te overwegen, heb ik besloten om op 27-jarige leeftijd mijn carrière te stoppen en mezelf volledig te wijden aan mijn familie en andere activiteiten." "Dankzij God leidde ik een bevoorrecht leven, kon ik mijn passie uitoefenen en werd ik ondertussen een man. Ik ben dankbaar en trots dat ik zoveel wondermooie momenten kon meemaken doorheen de jaren. (...) Er komt nu een hoofdstuk ten einde, maar er begint ook een nieuw."