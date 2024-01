PGA San Diego: Detry begint uitstekend met 4e plek, Dumont de Chassart 19e

Thomas Detry heeft zich met een openingsronde van 66 slagen op een gedeelde vierde plaats gegolfd na dag op de Farmers Insurance Open in San Diego.



De 31-jarige Belg liep op de par 72 golfbaan een ronde van zes onder par en dit na zeven birdies en een bogey. In de tussenstand telt Detry twee slagen meer dan de Taiwanees Kevin Yu die een foutloze ronde neerzette van acht onder par. De 25-jarige Taiwanees deed een slag beter dan de Amerikaan Patrick Cantlay en de Japanner Ryo Hisatsune.



Ook Adrien Dumont de Chassart nam een fraaie start. Onze 23-jarige landgenoot, die aan zijn eerste seizoen toe is op de Amerikaanse PGA Tour, putte zes birdies weg waartegen hij twee keer in de fout ging. Met zijn score van 68 slagen sloot hij zijn eerste ronde af op een gedeelde negentiende plaats.