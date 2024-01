Geen derde finale op Australian Open voor rolstoeltennisser Joachim Gérard

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF-6) heeft zich in Melbourne niet weten te plaatsen voor een derde finale van het Australian Open. In de halve finales verloor onze 35-jarige landgenoot met 6-4 en 6-1 van de Britse titelverdediger Alfie Hewett (ITF-1).

In de finale geeft Hewett de Japanner Tokito Oda (ITF-2) partij. Die schakelde Hewetts landgoot Gordon Reid (ITF-5) uit met 7-6 (7-4) en 7-5.

Gérard won het Australian Open in 2021, in een finale tegen Hewett, in 2016 werd hij runner-up na een nederlaag tegen Reid.

Later op de dag speelt Gérard ook nog de halve finales van het dubbelspel. Daarin neemt hij het samen met de Fransman Stéphane Houdet op tegen Tokito Oda en diens landgenoot Takuya Miki.

In het dubbelspel was Gérard al twee keer laureaat in Melbourne: in 2017 met Reid en in 2019 met de Zweed Stefan Olsson.