David Goffin is niet langer de Belgische nummer 1 na nederlaag in Louvain-la-Neuve

Wissel van de wacht bij de Belgische mannen. David Goffin is uitgeschakeld op de Challenger van Louvain-la-Neuve. De titelhouder verloor in de tweede ronde in 2 sets en zal maandag na meer dan 10 jaar niet langer de beste Belg op de ATP-ranking zijn.

David Goffin (ATP-112) had dinsdag Zizou Bergs geklopt in Louvain-la-Neuve, maar had als titelverdediger deze week veel punten te verdedigen.

Belangrijk, want Goffin dreigde zijn Belgische koppositie kwijt te spelen.

Zijn exit tegen Abdullah Shelbayh (ATP-191) in 2 sets in de tweede ronde is echter niet voldoende om zijn status als beste Belg op de ATP-ranking te behouden.

Op 22 juli 2013 nam Goffin als nummer 86 het stokje over van Xavier Malisse.

Eind 2017 stond Goffin zelfs 7e op de ATP-ranglijst, maar maandag zal hij niet beter doen dan de 133e plaats. Bergs zal dan plek 130 bekleden.