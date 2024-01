Portland razend na nederlaag: team van Camara krijgt geen time-out en verliest nog in slot

De Portland Trail Blazers kunnen hun nederlaag tegen Oklahoma City maar moeilijk verkroppen. Met nog 15 seconden op de klok stonden ze nog op voorsprong, maar het team van Toumani Camara ging nog onderuit nadat coach Chauncey Billups geen time-out had gekregen. Ze tekenen nu beroep aan.

Nog meer controverse in Oklahoma. Eerder dit seizoen slikte Portland een van de zwaarste nederlagen in de NBA-geschiedenis: 139-77, maar liefst 62 punten verschil.

Belust op revanche kwamen de Trail Blazers veel beter voor de dag in Oklahoma dan enkele weken geleden. Met nog 15 seconden te gaan hielden ze nog 1 punt voorsprong over van wat eerder een kloof van 9 punten was.

Bij 109-108 probeerde coach Chauncey Billups een time-out te vragen, maar hij kreeg geen gehoor bij de scheidsrechter. Tot zijn grote frustratie ging Oklahoma er in de slotseconden vervolgens nog op en over.

Portland tekent nu beroep aan tegen de nederlaag, al heeft dat weinig kans op slagen. De laatste keer dat de NBA akkoord ging met een protest was in 2008, toen Shaquille O'Neal onterecht van het veld werd gestuurd na 5 in plaats van 6 fouten.