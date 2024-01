Joachim Gérard bereikt halve finales in enkel- en dubbelspel op Australian Open

De 35-jarige Gérard heeft twee grandslamtitels in het enkelspel op de teller staan: in 2021 was hij de beste op de Australian Open en Wimbledon.



Spaargaren was zijn opponent in de tweede ronde. In de halve finale treft de Belg de Brit Alfie Hewett, het 1e reekshoofd, of de Chileen Alexander Cataldo.



In het dubbelspel zit Gérard aan 4 grandslambekers: Australian Open 2017 en 2019, Roland Garros 2014 en Wimbledon 2019.



Met Houdet versloeg hij in de eerste dubbelronde in Melbourne de Spanjaard Martin De La Puente en de Nederlander Maikel Scheffers met 6-2, 6-3. De La Puente had hij ook al aan zijn degen geregen in de eerste ronde van het enkelspel.



De tweede reekshoofden staan in de halve finales tegenover de winnaars van het duel tussen de Chileen Alexander Cataldo en de Amerikaan Casey Ratzlaff en de Japanners Takuya Miki en Tokito Oda.