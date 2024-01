Rechtbank stelt KV Oostende onder voorlopig bewind, Amerikanen staan even buitenspel

KV Oostende is al enkele maanden serieus ziek. Vorig seizoen degradeerde de club naar tweede klasse, waar de financiële perikelen ondertussen ook serieuze sportieve gevolgen hebben. Door achterstallige betalingen (aan RSZ, bedrijfsvoorheffing, BTW, groepsverzekering, KBVB en Voetbal Vlaanderen) verloor het eind vorig jaar 9 punten, waardoor het op de laatste plaats terechtkwam in de tweede klasse. Vandaag trekt de club daarvoor in beroep naar de Licentiecommissie. Vanmiddag publiceerde de club evenwel ook dat de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Brugge, advocaat Werner Van Oosterwyck uit Oostende heeft aangesteld als voorlopig bewindvoerder van de nv KV Oostende. "De benoeming van Van Oosterwyck als voorlopig bewindvoerder is een positieve démarche van de ondernemingsrechtbank om te trachten de activiteiten van KV Oostende voort te zetten", luidt het op de website van de club. "Van Oosterwyck zal grondig onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de onderneming verder te laten opereren na het voormalige bestuur, waarover velen heel wat vragen hadden."

"Op dit moment ligt de focus op het verzamelen van relevante informatie zodat de rechtbank adequaat kan geïnformeerd worden over de stand van zaken."



"Van Oosterwyck zal zich inzetten om de belangen van KV Oostende te behartigen en te trachten constructieve oplossingen te vinden voor een duurzame voortzetting van de activiteiten."



Het mandaat van de bewindvoerder loopt in principe 4 maanden. In die tijd neemt hij het beheer van de Amerikaanse investeerders over.



Als de bewindvoerder vaststelt dat een faillissement onafwendbaar is, zal hij daar ook naar handelen. Maar zover is het nog niet. Het kan ook dat hij na 4 maanden zijn mandaat gewoon teruggeeft.