Geen tussendoortje richting Parijs: Team USA selecteert alle kleppers voor kwalificatietoernooi in Antwerpen

De Amerikaanse basketbalfederatie heeft een selectie van 18 speelsters bekendgemaakt in de aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen. Team USA bulkt van het talent en de ervaring en zal ongetwijfeld met een ijzersterke ploeg naar ons land afzakken. "Het is een goeie opportuniteit om ons te meten met de wereldtop", klinkt het.

Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) vindt plaats van 8 tot en met 11 februari in Antwerpen. De Amerikanen zitten in een poule met de Belgian Cats, Nigeria en Senegal.

Team USA is als wereldkampioen al zeker van deelname aan de Olympische Spelen, maar zal als voorbereiding op Parijs 2024 toch met een ijzersterk team aantreden in Antwerpen.

De 18-koppige voorselectie bulkt van het talent en de ervaring. Liefst 11 speelsters hebben al één of meerdere olympische gouden medailles in hun prijzenkast, in 5x5 of 3x3.

De blikvanger in de selectie is de 41-jarige Diana Taurasi, die algemeen beschouwd wordt al een van de beste speelsters aller tijden. Taurasi gaat in Parijs voor haar 6e olympische titel.

Ook tal van andere ronkende namen uit de WNBA zijn geselecteerd, met onder meer de tweevoudige MVP's Breanna Stewart en A'ja Wilson en ook negenvoudig All-Star Brittney Griner.

Het team wordt geleid door Minnesota-coach Cheryl Reeve, die onder anderen geassisteerd wordt door Mike Thibault. Thibault was jarenlang de coach van de Washington Mystics en pakte met Emma Meesseman als uitblinker de WNBA-titel in 2019.

"We hebben speelsters geselecteerd die er niet alleen bij willen zijn in Antwerpen, maar ook in Parijs", klinkt het bij USA Basketball. "Het kwalificatietoernooi is een goeie opportuniteit om ons al eens te meten met de wereldtop en ons klaar te stomen voor Parijs 2024."