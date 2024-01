90 Minutes ontwaakt uit winterslaap: "Als ik West Ham was, twijfelde ik geen seconde over Keita"

Afgelopen weekend keerde de Jupiler Pro League terug uit een diepe winterslaap, dus is 90 Minutes weer van de partij! Op Gilles Mbiye-Beya is het wel nog even wachten, maar gelukkig trommelden Sam, Filip, Daan en Gilles De Coster met Joris Brys een waardige vervanger op om alles te checken. Al moet Joris daar nog af en toe eens aan herinnerd worden …