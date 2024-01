"Ik had dit graag eens met Zlatan gezien": hadden RWDM-spelers hun fans de rug moeten toekeren tijdens hallucinante speech?

di 23 januari 2024 12:09

Sonck over RWDM in Extra Time.

Wat zou jij doen wanneer je als voetballer een kwartier lang een tirade over je heen krijgt van een supporter? De spelers van RWDM bleven gewoon staan, een houding die Wesley Sonck en Gert Verheyen niet begrepen in Extra Time. "Ik zou nooit gezwegen hebben als speler of als trainer", klonk het.



Nog opvallender dan de boycot tijdens de wedstrijd tegen Eupen, was de speech van de RWDM-supporters voor de laatste training van hun ploeg. Een kwartier lang moesten de spelers en staf een donderpreek incasseren van enkele prominente figuren binnen de thuisaanhang. "Die speech was hallucinant", zag ook Erik Van Looy in Extra Time. "Je geeft die man de macht om de spelers toe te spreken en die misbruikt dat moment volledig. Het was verbaal en later ook fysiek agressief. Dit kan nooit de oplossing zijn." "Ik vond het echt verschrikkelijk om te zien voor de spelers, die natuurlijk niets kunnen of mogen terugzeggen."

Wat verwachten die supporters ook? Deze club heeft veel potentieel. Wesley Sonck

Of toch?



"Ik zou toch niet gezwegen hebben", reageert Gert Verheyen. "Een kwartier naar zo iemand luisteren? Dat doe ik niet. En eerlijk gezegd heb ik ook nooit in een kleedkamer gezeten waar er gezwegen zou worden." "Ook als trainer zou ik daar toch iets op zeggen. Oké, hij (Claudio Caçapa, red.) pikt later in, maar pas na 12 of 13 minuten."

Wesley Sonck deelde de mening van Verheyen, alvast: "Ik had dit graag eens bij Ajax gezien toen Zlatan Ibrahimovic nog bij ons was. Give it a try, zou ik zeggen."

