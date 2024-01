Wereldbeker schaatsen: Bart Swings eindigt 2e op massastart in Salt Lake City

Europees kampioen Bart Swings is tweede geëindigd op de massastart. Hij moest in de spurt de Zuid-Koreaan Jae-Won Chung voorlaten. Op de Spelen van Peking 2022 waren de rollen omgekeerd.



Het is de 5e wereldbekermassastart dit seizoen en 5 keer moest Swings vrede nemen met een dichte ereplaats: 2x 2e, 2x 3e en 1x 4e. Onze landgenoot blijft wel stevig op kop van de wereldbekerstand. Hij won al 5 keer de wereldbeker in de discipline.



De Nederlander Bart Hoolwerf was derde vandaag. In de B-divisie werd Indra Medard vijfde.