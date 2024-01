Thierry Neuville wint 3 ritten, maar zakt naar 3 in Monte-Carlo: "Dus gedeeltelijk tevreden"

Elfyn Evans (Toyota Yaris) rijdt na de openingsdag aan de leiding in Monte Carlo.



De Welshman won donderdagavond de twee ritten en heeft een voorsprong van 15"1 op Thierry Neuville (Hyundai i20). De Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris) kijkt als derde al tegen een achterstand van 21"6 aan.



In de eerste klassementsrit van het jaar was Evans 5"2 sneller dan Ott Tänak. Neuville reed de derde tijd en moest 8"3 toegeven op Evans



"Ik probeerde om de banden niet te oververhitten. Misschien kon ik iets meer doen, maar het is nog een lange wedstrijd", zei Neuville aan de finish.



Ook in de tweede rit was Evans de beste. Neuville reed de tweede tijd, maar was niet helemaal tevreden. "We hadden een probleem. We zullen wel zien", zei de Belg.



Zijn teamgenoot Tänak had een probleem met het gaspedaal en zakte in de stand naar de vierde plaats.



Munster begon foutloos aan zijn eerste Monte Carlo met een Rally1. Na de eerste wedstrijddag is de Belg, die met een Luxemburgse licentie rijdt, zevende.



Op vrijdag wordt de eerste volledige wedstrijddag gereden. De rijders krijgen dan twee lussen van telkens drie klassementsritten voorgeschoteld