Peter Vandenbempt vond Anderlecht flinke afknapper: "Schmeichel kon tot twee keer toe tegengoal voorkomen"

ma 22 januari 2024 09:54

Alweer een bewogen voetbalweekend op de Belgische velden. Stof genoeg voor Peter Vandenbempt zijn wekelijkse analyse van de Jupiler Pro League. Zo zag hij een paars-witte afknapper in Leuven, flink wat werk op de plank in Gent en een tragikomedie bij RWDM. "Blijkbaar moeten we dat laatste normaal vinden", deelt Vandenbempt.

Paars-witte afknapper in Leuven

Voor de rust zat er niets in het spel van Anderlecht. Nadien was er beterschap, maar er werd met 72% balbezit erg weinig gedaan. Dat is een kwestie van een tekort aan kwaliteit aan de bal van jongens die de voorbije weken en maanden vaak zeer goed waren, zoals Leoni, Dreyer en Verschaeren. Ook Thorgan Hazard leek nog niet helemaal fit en Jan Vertonghen bleef ver onder zijn niveau. Brian Riemer heeft gelijk dat doelman Kasper Schmeichel niet de oorzaak is van het puntenverlies, maar het tegendoelpunt had hij wel tot twee keer toe kunnen voorkomen. Als je dan een lastige wedstrijd hebt zoals gisteren in Leuven, kan je die toch winnen als de keeper de nul houdt. Daar hoefde Schmeichel geen mirakels voor te verrichten.

Het wordt een bepalende week voor Anderlecht in Beker én competitie. Peter Vandenbempt

Het was dus een afknapper in Leuven. Riemer heeft gelijk wanneer hij zegt dat zijn ploeg twee niveaus beter moet presteren in de aankomende wedstrijden tegen Union. Hoe je het ook draait of keert, het wordt een bepalende week voor Anderlecht in Beker én competitie tegen een ploeg waar het 7 keer op rij van verloor. Stel je voor dat er nog twee nederlagen volgen. Dan is alle perspectief weg en staat de club weer onder hoogspanning.

Union zegezeker zonder overschot

Die late zege tegen STVV was heel belangrijk, net door de omstandigheden waarin Union moet voetballen. Schorsingen en afwezige internationals zorgen voor een halve basisploeg die onbeschikbaar was. Veel overschot heeft Union dus niet. Dat lijkt al enkele wedstrijden zo. Het moet almaar harder werken voor overwinningen, maar die volgen wel nog altijd. 13 zeges op 15 competitiewedstrijden zonder nederlaag. Dat in combinatie met een zwaar Europees programma, dat blijft toch straf. Ook de kloof met de tegenstand blijft intact. Zo komt Club Brugge - toch ook bezig aan een sterke reeks - geen centimeter dichter. Natuurlijk vragen we ons altijd af: hoelang kan dat blijven duren? Wanneer knapt de rekker? Want het programma is de komende weken moordend voor Union. Het mentale voordeel is er wel voor de wedstrijden tegen Anderlecht, want voor paars-wit staat er veel meer op het spel.

Het wordt een zeer boeiende voetbalweek in Brussel.

Werk op de plank in Gent

Toen KAA Gent in de zomer besliste om niemand te verkopen, leek het erop dat de club in het laatste jaar van voorzitter De Witte nog eens volop voor de titel zou gaan. Gent heeft er ondanks een zwaar Europees programma een uitstekende eerste ronde opzitten. Maar kijk, de club heeft zich moeten schikken naar de financiële realiteit. Fofana was net een smaakmaker, de verkoop van Orban vind ik wel geheel logisch. Ook door de Afrika Cup-afwezigen heeft de club een prijs betaald met de bekeruitschakeling tegen Club Brugge en verlies tegen KV Mechelen. En het ergste is: ondanks die omstandigheden had Gent die wedstrijden helemaal niet hoeven te verliezen. De conclusie is dat er werk op de plank ligt voor Michel Louwagie, dat heeft hij zelf ook aangekondigd. Er moet dringend versterking gehaald worden, wil Gent tot op het einde meedoen op de eerste rij. De nieuwkomer op de rechterflank, Yokota, was alvast een meevaller.

Tragikomedie bij RWDM

De gebeurtenis bij RWDM was nog het strafste van het voetbalweekend. Ik heb de moeite genomen om naar dat filmpje te kijken van een kwartier waar een paar opgefokte hooligans de spelers op hun plichten wijzen. Er komt zelfs een met een bivakmuts tussen ... Het was een tragikomische show met ook badsloefen in de hoofdrol. Die spelers en trainers moesten er een kwartier lang naar luisteren en dat normaal vinden.

Het ergste is: die hooligans denken dat zij de club zijn en de spelers een schande zijn voor het embleem. Peter Vandenbempt

Daarna kondigden ze zelfs aan wat ze gingen doen tegen Eupen als het resultaat niet goed is. En er is dus niemand - de politie, bijvoorbeeld - die dat kan of probeert te voorkomen.

Is dat dan normaal? Zijn die hooligans na de wedstrijd gewoon naar huis gegaan of werden er mensen opgepakt en kregen die een stadionverbod? Lorin Parys bezweert me van wel, maar ik ben toch benieuwd.

De conclusie is dat ons voetbal toch wordt gegijzeld door een gewelddadige minderheid.

En het ergste is: zij denken dat zij de club zijn en de spelers een schande zijn voor het embleem. Maar wie heeft RWDM gisteren schade berokkend en ten schande gemaakt? Ik denk niet dat het de spelers waren.