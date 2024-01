Gouden wissels van Diego Simeone brengen Atletico Madrid in de kwartfinales

Atletico Madrid is de laatste kwartfinalist in de Copa del Rey. In een kolkend Metropolitano klopte het Sevilla met 1-0.



Griezmann had de avond van de thuisploeg wat kunnen faciliteren, maar schoof à la Beckham onderuit toen hij aanlegde voor een penalty en miste.



De inbreng van Correa en Memphis in de tweede helft rendeerde: de eerste bediende de Nederlander, die na 79 minuten van dichtbij de 1-0 scoorde.



Diep in de extra tijd ging de bal aan de overkant nog op de stip, maar de VAR annuleerde de elfmeter.



Arthur Vermeeren zag het allemaal gebeuren vanaf de tribunes.