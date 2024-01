Dirk De Wolf: "Trainingsmaat zegt me dat Mathieu van der Poel nog beter kan voor het wegseizoen"

di 23 januari 2024 09:46

Nu het wielerseizoen mondjesmaat zijn eerste geheimen prijsgeeft, staan onze analisten ook weer paraat. Tijdens fietsbeurs Velofollies schoof Dirk De Wolf aan bij het tafeltje van Karl Vannieuwkerke.

Dirk De Wolf (63) heeft een zestal weken gebivakkeerd op Tenerife bij 25 à 30 graden, maar heeft uiteraard gezien hoe Mathieu van der Poel in de Vlaamse modder het grootste zonnetje in huis was afgelopen winter. "De vraag die iedereen zich dan stelt is of hij nog kan verbeteren voor het wegseizoen? Hij kan nog beter, hoor ik van een van zijn beste trainingsmaten (Niels Verdijck, red), met wie ik wekelijks contact heb." "Er kan blijkbaar nog veel bij en dan zullen we sprankelende klassiekers krijgen. En dan heeft er weer eentje problemen, zeker?", doelt De Wolf op Wout van Aert. In het veld waren de verhoudingen duidelijk. "Vergelijk het met Formule 1. Ook daar heb je altijd Max Verstappen die wint. Je denkt dat je zelf over een goeie auto beschikt, maar dan is er altijd iemand die beter is."

In de kasseiklassiekers komt het traditionele duo Tadej Pogacar niet tegen. "Toch spijtig dat hij het voorjaar bij ons laat schieten. Ik lees artikels met renners die zeggen dat ze blij zijn dat hij niet komt, maar ik vind het jammer." Pogacar gaat voor de Giro richting de Tour. "Hij wil al een vogel in de hand hebben voor hij aan de Ronde van Frankrijk begint. Dan zal hij iets meer ontspannen zijn." "Want het deelnemersveld in de Tour is buiten proportie. Fantastisch, hé. Maar er kan er maar eentje winnen." En dan tipt De Wolf toch weer op Jonas Vingegaard. "Hij heeft geen zwakke punten meer. Oké, Van Aert is er niet bij en Wout was goed voor een derde van hun macht door de druk die hij kon zetten." "Ik vind zelf Pogacar ook de beste renner van de wereld over een heel seizoen, maar qua piekvorm in de Tour is Vingegaard sterker. Zijn tijdritzege in 2023 was dan ook mijn moment van het seizoen."



"Laat Evenepoel nog 2 à 3 jaar groeien"