Topfavoriet Marokko loopt averij op tegen veerkrachtig Congo op Afrika Cup

Als Congo nog niet wist dat Marokko een van de grote favorieten is voor eindwinst op de Afrika Cup, dan was het na enkele minuten wel duidelijk.

Na een eerste waarschuwing van En-Nesyri kon Achraf Hakimi na amper 6 minuten al de score openen. De PSG-speler stond helemaal vrij op een hoekschop en kon met een volley meteen raak treffen.

Marokko ging op zoek naar meer, maar het momentum van de Leeuwen van de Atlas werd verstoord door een elleboogstoot van ex-Standard-speler Selim Amallah.

De bal ging op de stip voor Congo, maar omdat slachtoffer Henock Inonga hevig bloedde aan het hoofd, moest Cédric Bakambu 10 minuten wachten voor hij de elfmeter kon nemen. Te veel tijd om na te denken? Bakambu mikte de strafschop op de buitenkant van de paal.

De voorsprong van Marokko stond wel nog op het scorebord, maar het geloof in een vlotte overwinning was wat weg. In de tweede helft werden de Congolezen steeds gevaarlijker.

Een kwartier voor tijd kreeg Congo toch wat het verdiende. Invaller Silas Katompa knalde de gelijkmaker binnen. Marokko mocht doelman Yassine Bounou zelfs nog bedanken dat het een punt aan de confrontatie overhield. Een hard schot van Mayele werd maar net over de lat getikt.

Marokko is zo nog niet zeker van de volgend ronde, al heeft het zijn lot wel in eigen handen in zijn laatste groepsmatch tegen Zambia. Ook Congo maakt kans om voor de 4e keer op een rij de knock-outfase te halen.