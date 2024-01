Eupen baalt, want gestaakte wedstrijd wordt nog uitgespeeld achter gesloten deuren: "Groot nadeel voor ons"

Wie had gedacht dat KAS Eupen een 0-5-zege mocht bijschrijven na het wangedrag van de supporters van RWDM, is mis. Die regel schrapte de Pro League afgelopen zomer.

Als een wedstrijd wordt stopgezet door wangedrag van de supporters, dan wordt die vanaf nu op een latere datum uitgespeeld achter gesloten deuren. Eupen moet binnenkort dus nog voor 5 minuten afzakken naar Brussel om zijn 0-1-voorsprong te verdedigen.

"De wedstrijd is nog niet voorbij", sakkerde Christoph Henkel, technisch directeur van Eupen. "Dit is helaas een slechte situatie voor iedereen. We vinden het enorm jammer, maar het is wat het is."

"Dat is nu eenmaal de regel: een team mag niet verliezen door het wangedrag van zijn fans."

"Uiteraard is dat een groot nadeel voor ons, maar we kunnen het niet veranderen. We zullen de laatste 5 of 6 minuten nog moeten spelen om onze overwinning vast te houden."

"We zijn heel ontgoocheld dat we de wedstrijd niet konden uitspelen. Dit is een heel spijtige situatie, het is niet goed voor het voetbal."