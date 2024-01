BEKIJK: Luke Littler schrijft nog meer geschiedenis met 9-darter in eerste leg in Bahrein

Dartssensatie Luke Littler heeft op de Bahrein Masters nog eens bewezen dat zijn vicewereldtitel geen toevalstreffer was. De 16-jarige Brit gooide al in zijn eerste leg van zijn kwartfinale tegen Aspinall een 9-darter. Het was zijn eerste perfecte leg in zijn tv-carrière. Littler won de partij ook met 6-3.