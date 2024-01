LIVE: Topfavoriet Toby Alderweireld zichtbaar ontspannen voor uitreiking Gouden Schoen

De Gouden Schoen wordt geschonken aan een speler die in een kalenderjaar goed presteert, waardoor iemand die over een heel seizoen sterk presteert misschien niet in aanmerking komt.



"En daar is al zeventig jaar, sinds de eerste discussie, discussie over", weet commentator Peter Vandenbempt.



"Want heel veel goede voetballers vertrekken op het eind van een seizoen, en komen zo vaak dus niet in aanmerking. Zo dreigt bijvoorbeeld Arthur Vermeeren nooit de Gouden Schoen te winnen."