Dejan Milojevic, assistent-coach bij Golden State, overlijdt na hartaanval tijdens teametentje

Dejan Milojevic was zelf een meer dan verdienstelijk basketbalspeler. Zo stak hij met Joegoslavië de Europese titel op zak.



Na zijn carrière leerde hij eerst de kneepjes van het trainersvak in eigen land, voor hij in 2021 de oceaan overstak om het in de NBA te proberen.



De Golden State Warriors zagen in Milojevic de ideale aanvulling op hoofdcoach Steve Kerr. In zijn eerste seizoen werd hij al meteen NBA-kampioen met de ploeg van sterspeler Steph Curry.



Woensdag waren de Warriors met de ploeg afgereisd naar Salt Lake City, waar voor vanavond een duel met de Utah Jazz op het programma stond. Op het etentje voor de match kreeg Milojevic een hartaanval.

"Dit is een schokkende en tragische klap voor iedereen die betrokken is bij de Warriors en een ongelooflijk moeilijke tijd voor zijn familie, vrienden en iedereen die het genoegen had om met hem samen te werken."



Milojevic laat een vrouw en 2 kinderen achter. Hij werd amper 47 jaar.